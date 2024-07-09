Самая знаменитая женская пара Латвии теперь будет носить одну фамилию

"Будем знакомы! Сендия Габриэлла и Дануте Озолы! История, как мы получили одну и новую фамилию в паспорте. На самом деле все просто. "Тамме" с эстонского - "дуб" (ozols), а Сендия ни за что не стала бы менять букву "О", чтобы оставаться SendijaGO! Так что теперь мы не только женаты и получили семейный статус, но и будем носить самую сильную латышскую фамилию - Озолы!" - поделились девушки.