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Самая знаменитая женская пара Латвии теперь будет носить одну фамилию

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Фото: sendijago/ Instagram

Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэлла Официере и Дануте Тамме, которые в прошлом году обменялись кольцами и получили статус семьи, теперь поделились еще одной радостной новостью: у обеих теперь будет одинаковая фамилия. 

"Будем знакомы! Сендия Габриэлла и Дануте Озолы! История, как мы получили одну и новую фамилию в паспорте. На самом деле все просто. "Тамме" с эстонского - "дуб" (ozols), а Сендия ни за что не стала бы менять букву "О", чтобы оставаться SendijaGO! Так что теперь мы не только женаты и получили семейный статус, но и будем носить самую сильную латышскую фамилию - Озолы!" - поделились девушки. 

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