"Никогда не могла подумать, что сюда прилетит ракета". Репортаж из разрушенной детской больницы в Киеве

В воздухе стояла пыль из-за работ по расчистке завалов. Повсюду слышались звуки электропилы и трескающегося под ногами стекла.

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Одно из зданий «Охматдета» было частично разрушено. Окна в других повылетали от взрыва.

Я искал людей в медицинских халатах — медиков, которые были в здании в момент удара. После ряда безуспешных попыток поговорить с изможденными работниками больницы я наконец встретил Ирину Тумен, анестезиолога из кардиохирургии.

Она была с командой врачей на операции двухмесячного младенца, когда произошел взрыв.

Анестезиолог Ирина Тумен Фото: Kyla Herrmannsen/BBC

«Мы не успели сделать разрез, — рассказывает она о самом страшном дне в своей карьере. — Когда посыпались все окна, этого ребенка хирург быстро накрыл».

Врачам удалось вынести младенца в укрытие.

«Я никогда не могла подумать, что сюда прилетит ракета. Это детская больница», — сказала она.

Для педиатра Александра Истомина день начинался как обычно с обхода, и ничто не предвещало беды.

«Я услышал сильный грохот, и меня отбросило взрывной волной, — рассказывает он. — Я услышал крики и плач детей. Одна из моих коллег была [вся в крови] из-за многочисленных осколков».

Первые десять минут медики приходили в себя от шока и пытались понять, что делать дальше. Затем начали выводить пациентов в коридор и далее в укрытие.

Эвакуация из больницы Фото: Getty Images