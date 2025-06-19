Самое большое зло, которое в своей работе переживал судебный психиатр Янис Бушс

Янис Бушс - эксперт в области судебной психиатрии. Уже восьмой год его работа в Национальном центре психического здоровья в Риге - встречать насильников, убийц, жертв и "влезать" им в головы. Бушс - тот, кто устанавливает, вменяем ли совершивший преступление или нет. Он сам принимает как психиатр, а также в Рижском университете им. Страдиня обучает будущих психиатров.