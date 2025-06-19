Skip to footer
Чт, 19.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Самое большое зло, которое в своей работе переживал судебный психиатр Янис Бушс

Перевод: rus.tvnet.lv
Судебный психиатр Юнис Бушс

Янис Бушс - эксперт в области судебной психиатрии. Уже восьмой год его работа в Национальном центре психического здоровья в Риге - встречать насильников, убийц, жертв и "влезать" им в головы. Бушс - тот, кто устанавливает, вменяем ли совершивший преступление или нет. Он сам  принимает как психиатр, а также в Рижском университете им. Страдиня обучает будущих психиатров.

Наш разговор будет о том, почему люди совершают преступления, как опознать возможных насильников и заметить возможных жертв. И что делать, чтобы не дать каждому из нас "свихнуться" из-за стресса и однажды не оказаться в кабинете психиатра с петухом под мышкой.

- Вы - эксперт судебной психиатрии по делу Любки (убитый на автостоянке у супермаркета в Резекне в 2023 году предприниматель Андрис Любка. - Прим. ред.) Когда вы анализировали характер возможного убийцы, вы сказали - он быстро распаляется. Звучит так человечно - это вообще медицинский термин?

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх