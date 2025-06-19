Трамп выдвинул условие Путину, предложившему стать посредником в израильско-иранском конфликте

"Он действительно предлагал помочь в качестве посредника. Я сказал: "Окажи мне услугу, будь посредником в своей [войне]. Сначала - посредничество в российской [войне], - заявил Трамп в среду журналистам в Белом доме. - Я сказал: "Владимир, сначала посредничество в российской [войне], по поводу этого [конфликта] вы можете тревожиться позже".

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков навел на мысль, что такого разговора между Трампом и Путиным не было.

"Они говорили образно", - сообщил Песков российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

Трамп в среду также сказал, что в Иране "может произойти" смена режима, и указал, что в ближайшее время возможны переговоры с этим государством.

"Они хотят встретиться, они хотят явиться в Белый дом - и я могу это обеспечить", - сказал Трамп журналистам.