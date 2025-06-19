"Я раньше любила Россию, а теперь я ее не люблю": гражданка Эстонии рассказала об аресте на границе

Отметки о поездках гражданки Эстонии Ольги Рыбкиной в Печоры. 31 мая она была арестована за четыре слова прямо на российском КПП.

Rus.Postimees нашел гражданку Эстонии, которую задержали прямо на границе рядом с Койдула в конце мая и посадили под арест в Пскове. История о том, как издеваются пограничники РФ, как всего за четыре слова можно оказаться в камере и возможно навсегда лишиться общения с самыми близкими людьми, стала рассказом о жизни одного из представителей народа сету, пишет Rus.Postimees.