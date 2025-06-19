Держателям долга США приготовиться к шоку

​Под руководством Дональда Трампа финансовые перспективы Америки омрачились. Все три главных рейтинговых агентства снизили рейтинг федерального долга США на одну ступень ниже тройного А. Тем временем Джейми Даймон, председатель и гендиректор банка JPMorgan Chase, предупреждает, что рынок облигаций США может "треснуть". По состоянию на 13 июня 2025 года доходность по 10-летним казначейским облигациям равнялась лишь 4,41% (при этом доходность по 30-летним составляла 4,9%), поэтому держателям номинального долга США следует готовиться к значительным реальным убыткам.