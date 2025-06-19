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Держателям долга США приготовиться к шоку

При Дональде Трампе США избегают усиления санкций против России

​Под руководством Дональда Трампа финансовые перспективы Америки омрачились. Все три главных рейтинговых агентства снизили рейтинг федерального долга США на одну ступень ниже тройного А. Тем временем Джейми Даймон, председатель и гендиректор банка JPMorgan Chase, предупреждает, что рынок облигаций США может "треснуть". По состоянию на 13 июня 2025 года доходность по 10-летним казначейским облигациям равнялась лишь 4,41% (при этом доходность по 30-летним составляла 4,9%), поэтому держателям номинального долга США следует готовиться к значительным реальным убыткам.

Поскольку Конгресс США утратил функциональность, никто не верит, что он сможет обеспечить необходимое сокращение дефицита. Демократы не готовы к сокращению расходов навсегда, а республиканцы не готовы к повышению налогов навсегда.

Поскольку в бюджетной политике не предвидится улучшений, возможны два варианта развития событий. Первый: правительство может объявить дефолт. Уже давно существует небольшой, но регулярный риск дефолта в случае, если

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