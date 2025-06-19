РФ справляется с набором контрактников на войну в Украине?

У стратегии войны на истощение, которая, как надеется Кремль, рано или поздно сломит сопротивление Украины, есть три опоры: численное превосходство (население России почти в четыре раза больше), готовность мириться с высокими потерями и финансовые ресурсы. Первые две кажутся незыблемыми. Третья - под вопросом. Затраты на вербовку, выплаты военнослужащим и компенсации их семьям уже стали серьезным финансовым бременем для российской казны.

Сколько контрактников набирают в российскую армию

В 2024 году контракты с российским Минобороны подписали около 400 тысяч человек, следует из данных о расходах федерального бюджета, изученных DW. Власти заявляют, что число даже больше. Например, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил о 450 тысячах контрактников и 40 тысячах "участников добровольческих формирований".

Проверка этих цифр затруднена тем, что в августе прошлого года была увеличена федеральная выплата за подписание контракта - со 195 до 400 тысяч рублей. По подсчетам издания "Важные истории", минимальное число контрактников в 2024 году составило 374,2 тысячи человек.