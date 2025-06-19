РФ справляется с набором контрактников на войну в Украине?

Вербовка в армию поставлена в сегодняшней России на конвейер, но скорость его работы замедляется. Желающих воевать пока достаточно, однако нагрузка на госбюджет усиливается.
У стратегии войны на истощение, которая, как надеется Кремль, рано или поздно сломит сопротивление Украины, есть три опоры: численное превосходство (население России почти в четыре раза больше), готовность мириться с высокими потерями и финансовые ресурсы. Первые две кажутся незыблемыми. Третья - под вопросом. Затраты на вербовку, выплаты военнослужащим и компенсации их семьям уже стали серьезным финансовым бременем для российской казны.
Сколько контрактников набирают в российскую армию
В 2024 году контракты с российским Минобороны подписали около 400 тысяч человек, следует из данных о расходах федерального бюджета, изученных DW. Власти заявляют, что число даже больше. Например, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил о 450 тысячах контрактников и 40 тысячах "участников добровольческих формирований".
Проверка этих цифр затруднена тем, что в августе прошлого года была увеличена федеральная выплата за подписание контракта - со 195 до 400 тысяч рублей. По подсчетам издания "Важные истории", минимальное число контрактников в 2024 году составило 374,2 тысячи человек.
В последние месяцы темпы набора могли снизиться - хотя заявления российских официальных лиц весьма противоречивы. Например, президент Владимир Путин недавно объявил, что к началу лета армия получала 1800 новых контрактников в день, то есть 50-60 тысяч в месяц. Это примерно соответствует динамике, которая наблюдалась в конце 2024 года. В то же время Дмитрий Медведев, у которого вроде бы нет оснований занижать показатели военкоматов, говорит о 37 тысячах в месяц. Это примерно 1,2 тысячи в день. Такую же оценку - около 1 тысячи - получил сотрудник немецкого фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) Янис Клуге (Janis Kluge), изучив расходы региональных бюджетов.
Хотят ли российские мужчины на войну
Даже если темпы набора действительно снижаются, они остаются значительными. Согласно опросу, проведенному для докладаоснователей Европейского центра анализа и стратегий (CASE) Дмитрия Некрасова и Дмитрия Гудкова, в конце 2024 года готовность российских мужчин отправиться на войну оставалась высокой.
61% опрошенных заявили о нежелании воевать за деньги, но остальные такую возможность не исключили. Авторы доклада отмечают, что, поскольку тема - чувствительная, противники войны могли отказаться от участия в опросе. Кроме того, он проводился в общественных местах - вблизи вокзалов и остановок. Это повлияло на состав выборки. 16% респондентов сообщили, что уже воюют.
"Набор контрактников - единственный способ пополнения армии, поскольку идеологически мотивированные рекруты закончились еще весной-летом 2022 года, а частичная мобилизация осенью 2022 года создавала внутриполитическую напряженность и риски, которые Кремль счел неприемлемыми", - говорит Павел Лузин, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA).
Сколько хотят зарабатывать потенциальные контрактники
Опрос, проведенный для доклада CASE, зафиксировал и материальные ожидания. Они существенно превышают уровень действующих выплат. С 1 октября 2023 года минимальная ежемесячная выплата участникам войны составляет 210 тысяч рублей, единовременная за подписание контракта - 400 тысяч. Помимо федеральных выплат, есть дополнительные региональные. В Москве с июля 2024 года это 1,9 млн рублей. Максимальная выплата - в Ханты-Мансийском автономном округе: 2,65 млн. Почти столько же платят в Марий Эл.
Средняя желаемая ежемесячная оплата, согласно опросу, составила 850 тысяч рублей, медианная - 400 тысяч. Средняя разовая выплата, по ожиданиям респондентов, должна оставлять 3,7 миллиона рублей. Те, кто заявил о безусловной готовности к участию, называли суммы, близкие к фактическим. Это свидетельствует об их более высокой информированности о реальном положении вещей.
"Владимир Путин совершил стратегическую ошибку, выбрав способ обеспечения ресурсов для этой войны, - считает эксперт Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос. - Он не стал использовать монополию государства на насилие, как это делалось в Советском Союзе, не стал принуждать россиян ехать умирать в Украине. Он платит за это. Такая стратегия могла бы сработать, если бы война оказалась короткой. Но она не работает в условиях затяжного конфликта".
Выдержит ли бюджет нагрузку контрактной армии
Уже появляются признаки того, что военные расходы в России выходят "на плато". Дальнейшее их увеличение становится затруднительным: экономика резко замедлилась, а снижение цен на нефть вынудило правительство пересмотреть параметры бюджета - пусть пока и речь идет лишь о косметических корректировках.
Согласно расчетам Яниса Клуге из SWP, текущие расходы на бонусы для контрактников составляют около 2 млрд рублей в день. Из этой суммы около 1,5 млрд - три четверти - платят регионы, что соответствует 2,7% их бюджетов. Оставшиеся 0,5 млрд поступают из федерального бюджета.
По оценкеСтокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), основная часть федеральных расходов на контрактников относится к подразделу "Социальная поддержка населения". В 2021 году военные расходы по нему составили всего 178,3 млрд рублей, в 2022-м - 345,3 млрд, в 2023-м - 1,15 трлн, а в 2024 году - примерно столько же. На 2025 год было запланировано сокращение, однако анализ всего бюджета, проведенный экспертами SIPRI, показал: недостающая сумма просто переместилась в засекреченные части бюджета.
Главный вывод, к которому приходят эксперты SIPRI на основе анализа российского бюджета, заключается в том, что рост выплат участникам боевых действий отвлекает финансовые ресурсы от других направлений. Расходы на закупку вооружений, развитие оборонной промышленности растут лишь номинально. В реальном выражении - с учетом инфляции - они, скорее, сокращаются. Таким образом, несмотря на то, что в целом военные расходы растут, военной мощи России они не прибавляют.
"В 2025 году военные расходы России достигнут предела, а в 2026-м номинальный рост либо окажется ниже уровня инфляции, либо его не будет вовсе, - прогнозирует экономист Владислав Иноземцев. - Война приобрела позиционный характер - все большую роль играют дешевые средства ведения боевых действий, такие как БПЛА. Выплаты контрактникам больше не растут, а региональные бонусы, достигавшие аномальных уровней, начали сокращаться".
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