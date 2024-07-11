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Украина арестовала иностранное грузовое судно и его капитана

rus.tvnet.lv
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Задержание судна
Задержание судна Фото: Ukrainas Drošības dienests

Украина арестовала иностранное грузовое судно, которое незаконно вывозило украинское зерно с Крымского полуострова.

Капитан корабля также был задержан украинскими властями.

Россия незаконно собирает зерно на оккупированных территориях Украины и экспортирует его в третьи страны.

Генпрокуратура Украины сообщила, что в Одесской области было арестовано иностранное судно, которое ранее экспортировало сельскохозяйственную продукцию через порт Севастополь, главный военный центр России на Черном море.

В Службе безопасности Украины заявили, что зерно, которое экспортирует судно USKO MFU, выращено на юге Украины.

Задержанный капитан судна является гражданином Азербайджана. За нарушение правил при въезде на оккупированные территории ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в СБУ.

В прокуратуре заявили, что на борту судна на момент задержания находились еще 12 иностранных членов экипажа, но не раскрыли их гражданство. Также неизвестно, будут ли им предъявлены обвинения.

Судно, зарегистрированное в Камеруне, зашло в порт Севастополя в ноябре 2023 года, где не него было загружено более 3000 тонн сельхозпродукции, "предназначенной для турецкой компании", сообщили в прокуратуре Украины.

"В целях сокрытия незаконной деятельности система автоматической идентификации судна была отключена перед заходом в порт Севастополя, что является грубым нарушением требований безопасности на море", - заявили в прокуратуре.

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