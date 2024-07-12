Байден заявил, что намерен продолжать борьбу за пост президента США

Байден сам называл имена корреспондентов, зачитывая их из блокнота перед собой, после чего они задавали вопросы.

Такая практика не является необычной, отмечает CNN, поскольку подобный формат помогает избежать криков и хаоса, которые часто случаются на таких мероприятиях.

Всего президент ответил на 19 вопросов от представителей 10 СМИ.

Отвечая на первый вопрос о том, готова ли вице-президент Камала Харрис в случае необходимости заменить его в качестве кандидата, Байден оговорился и сказал: «Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом».

За этот ляп тут же ухватился Дональд Трамп, опубликовав видеоролик в своей соцсети Truth Social.

«Отличная работа, Джо!» — написал он.

В целом, как отмечают корреспонденты, на пресс-конференции Байден выглядел уверенным, спокойным и много улыбался.

Но его оговорка про Харрис была не первой за день.

Незадолго до пресс-конференции на церемонии с участием лидеров стран НАТО Байден снова оговорился, назвав президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным».

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.