В честь 75-летия НАТО большинство мировых лидеров приняли участие в светском ужине, организованном президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме, в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич. Давайте посмотрим на одежду гостей торжественного ужина - кто был одет по протоколу, а кто слишком старался выделиться на фоне первой леди? А также заглянем в столовую Белого дома - какова была сервировка обеденного стола, и почему президенту Латвии досталось такое хорошее место за столом!

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден . Прекрасно соблюден дресс-код - темно-синий костюм, белая рубашка и галстук в тон. Нижняя пуговица пиджака расстегнута, зная, что президенту придется отдать честь. В качестве первой леди Джилл выбрала подходящее по цвету платье с декоративной завязкой посередине. Драгоценности на шее и длинные серьги завершают образ Джилл. Такие роскошные украшения может выбрать на званый ужин хозяйка Белого дома. У пары отличный выбор одежды для светского ужина.

А вот что касается стоящей рядом пары - генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и его жены Ингрид Шулеруд... Если вспомнить то, что мы только что прочитали в протоколе, то сразу становится ясно, что госпожа Ингрид его не просматривала. Во-первых, зная, что на снимках вы будете стоять рядом с первой леди США, вы никогда не выберете наряд более красочный и заметный. Поэтому и существует этикет, позволяющий избегать неловких ситуаций. Во-вторых, длина дамской юбки выше колена, что не очень соответствует ни формату мероприятия, ни возрасту дамы. Непродуманно и, можно даже сказать, неуместно.