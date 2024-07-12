Главное за 12 июля Грядут новые ливни, черепа под деревом в Бауске и крушение самолета в РФ

В Коломенском районе Подмосковья разбился самолет Superjet, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС, Telegram-канал Baza и другие. По предварительным данным, самолет разбился во время тестового полета после планового ремонта. На борту находились три члена экипажа, они, по сообщениям пропагандистского агентства ТАСС со ссылкой на экстренные службы, погибли.

В честь 75-летия НАТО большинство мировых лидеров приняли участие в светском ужине, организованном президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме, в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич. Давайте посмотрим на одежду гостей торжественного ужина - кто был одет по протоколу, а кто слишком старался выделиться на фоне первой леди? А также заглянем в столовую Белого дома - какова была сервировка обеденного стола, и почему президенту Латвии досталось такое хорошее место за столом!

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Пятилетняя девочка, которая ранним утром вышла из дома в Цимдениеки Гробиньской волости, села в автобус и уехала в Лиепаю, где одна бродила по улице Лиела. Ранее ее уже видели гуляющей в одиночку по поселку. Именно в этот день семь лет назад в Дубени неподалеку был найден замерзшим пятилетний Иван Берладин, пропавший при аналогичных обстоятельствах - как и девочка, ранним утром он вышел из дома и сел в автобус.

Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев не смог пройти мимо лежащего в парке человека и позвонил по номеру 112 во избежание непоправимого. Однако ситуация закончилась неприятно для всех, кроме самого лежащего. TVNET+ рассказывает, как правильно действовать в такой ситуации и могут ли оштрафовать звонящего за "ложный" вызов неотложной медицинской помощи.

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Продажи электромобилей как в Эстонии, так и в Европе идут через пень колоду. В Эстонии продажи новых электромобилей в этом году, вероятно, останутся на том же уровне, что и в прошлом году, а в Европе за год продажи упали на одну десятую, сообщает Rus.Postimees.

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