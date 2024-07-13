"Как я его целовал, как плакал". История четырехмесячного Тимофея — пациента "Охматдета"

«Я до сих пор не верю, что такое могло произойти. Это детская больница. Там такие маленькие дети. Было очень страшно. Все это время Тимофей был у меня на руках. Он устал и уснул», — рассказывает Наталья.

Врачи все время находились в убежище с пациентами. После того, как тревога смолкла, Наталью и Тимофея отвезли в отделение на осмотр.

«Ему сделали перевязку и отпустили домой, так как других процедур у нас не было. Сказали, что швы снимут в другой день. Но в какой больнице, мы пока не знаем. Мы на связи с доктором», — говорит Наталья.

С ребенком на руках она выбралась из охваченного дымом здания «Охматдета» и смогла связаться со свекром.

Путь сквозь завалы

«Я ждал этого звонка. Меня била дрожь. Я боялся, что может быть новая волна обстрелов. Наконец, я услышал ее голос», — говорит Геннадий.

У здания были сотни людей, разбор завалов длился больше суток. Врачи и спасатели вывезли из больницы уцелевшее оборудование — микроскопы, кроватки, инкубаторы, документы.

Внука и невестку Геннадий увидел издалека.

«Как я его целовал, как плакал. Я нес своего внука на руках, и все расступались передо мной: спасатели, полицейские, люди, все. Я осторожно перешагивал через обломки кирпичей», — рассказывает он.