6 ошибок, которые часто допускают при приготовлении лисичек

Неправильная жарка

Ошибка: жарить лисички при слишком высокой температуре в избыточном количестве жира, что может привести к их слишком быстрому засыханию и испортить вкус.

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Решение: лисички нужно жарить при средней температуре (лучше на сливочном масле, так как это лучше всего помогает выделить вкус грибов), чтобы они равномерно обжаривались и сохраняли свою сочность.

Лучше использовать среднюю температуру, позволяя лисичкам готовиться медленно, чтобы выделялись их натуральные соки.

Необжаривание перед добавлением в блюда

Ошибка: лисички добавляют в супы, соусы, пасту, ризотто или тушат без предварительной обжарки, что негативно сказывается на вкусе блюда.

Решение: перед добавлением в другие блюда лисички рекомендуется слегка обжарить на сливочном или растительном масле, чтобы подчеркнуть их аромат и вкус.

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Замораживание без предварительной обработки

Ошибка: замораживать свежие лисички без правильной предварительной обработки, так как после разморозки они могут стать горькими и непригодными для употребления.

Решение: характерную для лисичек горечь вызывает входящий в их состав полисахарид хиноманноз, который так не любят жуки, черви и личинки, поэтому лисички почти никогда ими не испорчены. Это вещество не переносит термообработки и разрушается уже при +5 ºC, поэтому один из вариантов - лисички перед заморозкой пару минут отбланшировать в кипящей воде или обжарить.

Имейте в виду, что обычно горчат только крупные грибы - чем лисичка больше, тем горче, поэтому для заморозки лучше выбирайте маленькие лисички.

Еще один проверенный способ предотвратить горечь лисичек - это замачивание грибов в соленой воде, так как соль также разрушает ответственный за горечь хиноманноз.

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