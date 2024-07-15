Задержан мужчина, продававший наркотики несовершеннолетним в центре Риги и в Засулауксе

9 июля в рамках ранее начатого уголовного процесса сотрудники Государственной полиции задержали мужчину 1975 года рождения, когда он продавал особо опасное психотропное вещество несовершеннолетнему 2009 года рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, 11 июля суд избрал мужчине меру пресечения - арест.
В минувший вторник, 9 июля, сотрудники правоохранительных органов, проводя комплекс оперативно-следственных действий, задержали мужчину 1975 года рождения в момент совершения преступления - реализации особо опасного психотропного вещества - смеси метонитазена, изотонитазена и протонитазена (на жаргоне - "шора") - молодому человеку 2009 года рождения. Указанное вещество было изъято как у задержанного, так и у молодого человека, который еще не начал его употреблять.
По данным полиции, мужчина занимался продажей наркотических средств, психотропных веществ несовершеннолетним в окрестностях Привокзальной площади и Засулаукса в Риге.
В конце июня было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 253 Уголовного закона за несанкционированное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку или передачу наркотических или психотропных веществ в целях сбыта или за несанкционированный сбыт наркотических или психотропных веществ.
11 июля уголовный процесс был переквалифицирован по части третьей статьи 253/1, поскольку психотропные вещества были проданы несовершеннолетнему, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным надзором на срок до трех лет.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также за различные имущественные преступления.
В минувший четверг, 11 июля, к подозреваемому было решено применить меру пресечения - заключение под стражу, что сделал суд.
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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