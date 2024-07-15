Задержан мужчина, продававший наркотики несовершеннолетним в центре Риги и в Засулауксе

В минувший вторник, 9 июля, сотрудники правоохранительных органов, проводя комплекс оперативно-следственных действий, задержали мужчину 1975 года рождения в момент совершения преступления - реализации особо опасного психотропного вещества - смеси метонитазена, изотонитазена и протонитазена (на жаргоне - "шора") - молодому человеку 2009 года рождения. Указанное вещество было изъято как у задержанного, так и у молодого человека, который еще не начал его употреблять.

По данным полиции, мужчина занимался продажей наркотических средств, психотропных веществ несовершеннолетним в окрестностях Привокзальной площади и Засулаукса в Риге.

В конце июня было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 253 Уголовного закона за несанкционированное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку или передачу наркотических или психотропных веществ в целях сбыта или за несанкционированный сбыт наркотических или психотропных веществ.

11 июля уголовный процесс был переквалифицирован по части третьей статьи 253/1, поскольку психотропные вещества были проданы несовершеннолетнему, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным надзором на срок до трех лет.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также за различные имущественные преступления.

В минувший четверг, 11 июля, к подозреваемому было решено применить меру пресечения - заключение под стражу, что сделал суд.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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