Видео В Латвии появилось особо опасное наркотическое вещество

17 июля Государственная полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который продал 16-летнему подростку особо опасный наркотик, известный в народе как "шор". Также возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотических веществ.

Ранее мужчина попадал в поле зрения полиции за совершение преступлений против собственности. В данном случае продавалась наркотическая смесь, состоящая из трех веществ.

Одним из ингредиентов препарата является протонитазен, который может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем, таких как потеря сознания и недостаточное снабжение тканей кислородом, что может быть опасным для жизни.

"Протонитазен - это новое наркотическое вещество в Латвии, употребление которого может иметь серьезные последствия", - указала представитель Криминальной полиции Кристине Лиепиня.

Уже сообщалось, что в Риге за продажу наркотиков несовершеннолетним в окрестностях Центрального вокзала и в Засулауксе был задержан мужчина.

9 июля в рамках ранее начатого уголовного процесса сотрудники Государственной полиции задержали мужчину 1975 года рождения, когда он продавал особо опасное психотропное вещество несовершеннолетнему 2009 года рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, 11 июля суд избрал мужчине меру пресечения - арест.

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