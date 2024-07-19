В Тель-Авиве произошел взрыв; есть погибший и раненые

В результате взрыва неизвестного происхождения в пятницу утром, 19 июля, в центре Тель-Авива погиб один человек и не менее 10 получили ранения, сообщила полиция Израиля и спецслужбы, пишет AFP.
Армия обороны Израиля заявила, что расследует сообщения о возможном авиаударе, который мог стать причиной взрыва.
Полиция призвала жителей "соблюдать инструкции по безопасности, не приближаться и не прикасаться к обломкам или шрапнели, которые могут содержать взрывчатку".
Тело погибшего мужчины было обнаружено в квартире недалеко от места взрыва, когда спасатели обыскивали местность.
Армия обороны Израиля ищет источник взрыва, но большинство израильских СМИ предположили, что он был вызван ударом беспилотника.
С начала войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС йеменские повстанцы-шииты, хуситы, неоднократно атаковали Израиль с помощью ударных дронов и ракет. Но до сих пор Израилю или его западным союзникам удавалось перехватывать все ракеты и беспилотники хуситов.
Израиль до сих пор не нападал на хуситов, сосредоточившись на войне в секторе Газа и борьбе с ливанской группировкой боевиков "Хезболла".
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