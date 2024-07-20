"Для нас это очень болезненная новость, потому что обычно артисты в подобной ситуации делают все возможное, чтобы найти любой возможный способ добраться до места назначения и не отменять выступление. Вы, наверное, помните случай с Megan Thee Stallion двухлетней давности. В нашей практике было много случаев, когда зритель даже не замечает усилий, которые стоило артистам попасть на фестиваль", - поделились организаторы.

В субботу произойдут также изменения в программе фестиваля. Бенджамин Клементин выступит позже, поскольку Nothing But Thieves не сможет приехать в Ригу. Группе нужно было перевезти большое количество багажа, который из-за вчерашних проблем не попал на борт. Спецрейсами доставить такое количество багажа в Латвию невозможно.

В своем заявлении группа признается, что испробовала все возможные варианты, но никак не смогла бы приехать вовремя: "Мы были очень рады возможности выступить перед латвийскими фанатами - сказать, что мы разочарованы, значит ничего не сказать. Если вы находитесь на фестивале, наслаждайтесь всей возможной музыкой, которую вам предлагают. Мы надеемся, что уже скоро сможем вернуться в Латвию!"

Никаких изменений в программе сцены Лиелварде не планируется, все артисты прибыли в Ригу.

Как сообщалось, обладатели билетов пятничного фестиваля смогут посетить фестиваль и в субботу.

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