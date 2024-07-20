Глобальные проблемы в IT в пятницу, 19 июля, стали причиной неожиданных изменений в программе фестиваля Positivus, сообщают организаторы - концерты артистов Offset и Nothing But Thieves были отменены.
"За шестнадцать лет своего существования фестиваль Positivus никогда не сталкивался с такими серьезными проблемами, как вчера, когда средства массовой информации по всему миру были поражены новостями о широкомасштабных сбоях в работе IТ и связанных с ними проблемах в международных аэропортах, банках и интернет-СМИ", - сказано в сообщении организаторов Positivus, которые также сообщили, что глобальное ЧП вызвало неожиданные изменения и в программе фестиваля.
Так, выступление хедлайнера фестиваля Джейсона Деруло состоится вечером в субботу, как и планировалось, однако концерты артистов Offset и Nothing But Thieves были отменены.
Организаторы рассказывают, что до позднего вечера они искали возможность найти чартерный рейс и доставить Offset из Лондона в Ригу. "Как только стало понятно, что он не сможет полететь спецрейсом в пятницу, мы до поздней ночи искали возможности вылететь в субботу. Технический состав артистов уже вчера был в зоне фестиваля и готов к концерту. Однако сам артист настолько переживал за свои шансы вернуться в Америку, что шоу решили отменить", - рассказали организаторы мероприятия.
"Для нас это очень болезненная новость, потому что обычно артисты в подобной ситуации делают все возможное, чтобы найти любой возможный способ добраться до места назначения и не отменять выступление. Вы, наверное, помните случай с Megan Thee Stallion двухлетней давности. В нашей практике было много случаев, когда зритель даже не замечает усилий, которые стоило артистам попасть на фестиваль", - поделились организаторы.
В субботу произойдут также изменения в программе фестиваля. Бенджамин Клементин выступит позже, поскольку Nothing But Thieves не сможет приехать в Ригу. Группе нужно было перевезти большое количество багажа, который из-за вчерашних проблем не попал на борт. Спецрейсами доставить такое количество багажа в Латвию невозможно.
В своем заявлении группа признается, что испробовала все возможные варианты, но никак не смогла бы приехать вовремя: "Мы были очень рады возможности выступить перед латвийскими фанатами - сказать, что мы разочарованы, значит ничего не сказать. Если вы находитесь на фестивале, наслаждайтесь всей возможной музыкой, которую вам предлагают. Мы надеемся, что уже скоро сможем вернуться в Латвию!"
Никаких изменений в программе сцены Лиелварде не планируется, все артисты прибыли в Ригу.
Как сообщалось, обладатели билетов пятничного фестиваля смогут посетить фестиваль и в субботу.
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