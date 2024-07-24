Простейший способ очистки шампуров без вспомогательных средств под рукой

Хороший грильмен всегда позаботится о том, чтобы гриль и все необходимые для готовки приборы были чистыми и готовыми к использованию. Однако нужных инструментов для очищения под рукой может не оказаться. Что делать, если шампуры не самые чистые, а специального средства для их очистки нет? Есть вариант!
Все мы можем оказаться в ситуации, когда мы находимся, например, посреди луга, в кемпинге, где гриль и шампуры имеются в наличии, но видно, что предыдущий пользователь их не почистил. И - о боже! - под рукой нет ничего, чтобы их очистить. Как быть?
Как пишет портал Receptes.lv, чтобы приступить к чистке, нужно разжечь огонь и тщательно сжечь все неочищенные остатки еды с шампуров. Затем раскаленный шампур несколько раз вонзают в землю или гравий, чтобы счистить обуглившиеся остатки пищи. После этого остается лишь тщательно промыть шампур от песка водой - и готово!
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