Простейший способ очистки шампуров без вспомогательных средств под рукой

Хороший грильмен всегда позаботится о том, чтобы гриль и все необходимые для готовки приборы были чистыми и готовыми к использованию. Однако нужных инструментов для очищения под рукой может не оказаться. Что делать, если шампуры не самые чистые, а специального средства для их очистки нет? Есть вариант!