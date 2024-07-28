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Видео, фото Несмотря на красное предупреждение, в "Дзинтари" проходят репетиции

Елена Фещенко (Савейко) Раиса Блуменфелде rus.tvnet.lv
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В воскресенье, 28 июля, в концертном зале "Дзинтари" состоится гала-концерт фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. TVNET+ смог попасть на репетиции. Рассказываем, что происходило за кулисами, хотя было объявлено красное предупреждение из-за приближения грозы. 

В воскресенье, 28 июля, на сцену выйдут такие артисты и коллективы, как Андрей Макаревич, LUCKY LOVE, Нино Катамадзе, Стефан Мгебришвили, Николоз Рачвели, SUNSTROKE PROJECT, Михаил Шпак, Уку Сувисте, Musiqq, Citi Zēni, Интарс Бусулис, Мария Наумова, Янис Стибелис, Маркус Рива, Нормундс Рутулис и Ballet Freedom.

Как и в предыдущие дни, репетиции начинались после 9:00. Первым репетировал Маркус Рива. Он - настоящая ранняя пташка и был на площадке уже в 9:00. После своим очаровательным голосом зал "Дзинтари" наполнила

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