Фото Самолет взлетел, но тут же рухнул: в авиакатастрофе в Непале выжил только пилот

Самолет CRJ 200 местной авиакомпании Saurya Airlines поднялся, но тут же рухнул на территорию аэропорта и загорелся.

Выжил только пилот, который получил ранения, но опасности для его жизни нет.

Самолет должен был отправиться во второй по величине город страны Покхара, где он должен был пройти техническое обслуживание.

Все пассажиры были сотрудниками авиакомпании, среди них были и техники.

О причинах катастрофы пока не сообщается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!