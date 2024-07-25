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Фото Самолет взлетел, но тут же рухнул: в авиакатастрофе в Непале выжил только пилот

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Авиакатастрофа в Непале
Авиакатастрофа в Непале Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

В аэропорту столицы Непала Катманду в среду в результате крушения самолета погибли 18 человек, сообщили официальные лица.

Самолет CRJ 200 местной авиакомпании Saurya Airlines поднялся, но тут же рухнул на территорию аэропорта и загорелся.

Выжил только пилот, который получил ранения, но опасности для его жизни нет.

Самолет должен был отправиться во второй по величине город страны Покхара, где он должен был пройти техническое обслуживание.

Все пассажиры были сотрудниками авиакомпании, среди них были и техники.

О причинах катастрофы пока не сообщается.

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