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Польские футбольные болельщики в Риге употребляли наркотики и нарушали порядок

rus.tvnet.lv
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Фото: Evija Trifanova/LETA

В Латвии в среду польские футбольные болельщики в целом вели себя прилежно, но были констатированы многочисленные нарушения, в том числе нарушение общественного порядка и употребление наркотиков, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции.

В одном случае был установлен факт нарушения общественного порядка, по факту чего полиция начала процесс об административном правонарушении. Еще в нескольких случаях полиция получала информацию о возможном нарушении общественного порядка со стороны польских фанатов, но информация не подтвердилась.

Кроме того, Госполиция совместно с Госпогранслужбой осуществляла контроль польских футбольных фанатов на пункте пограничного контроля, где полиция выявила многочисленные нарушения, связанные с употреблением и хранением наркотических средств, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Латвии по футболу "Рига" в среду на своем поле в первом матче второго тура квалификации Лиги конференций УЕФА одержала победу, со счетом 1:0 обыграв серебряного призера Польши "Шленск".

На матч пришло большое количество польских болельщиков.

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