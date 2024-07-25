Польские футбольные болельщики в Риге употребляли наркотики и нарушали порядок

Strēlnieku ielā dzīvojošie gribot vai negribot klausījās Śląsk fanu balsis.



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Patreoniem tikmēr plašs vlogs par Śląsk līdzjutēju gājienu un, protams, ne tikai tas! pic.twitter.com/vf6MtAJFV8 — LV_futbols (@LV_futbols) July 24, 2024

В одном случае был установлен факт нарушения общественного порядка, по факту чего полиция начала процесс об административном правонарушении. Еще в нескольких случаях полиция получала информацию о возможном нарушении общественного порядка со стороны польских фанатов, но информация не подтвердилась.

Кроме того, Госполиция совместно с Госпогранслужбой осуществляла контроль польских футбольных фанатов на пункте пограничного контроля, где полиция выявила многочисленные нарушения, связанные с употреблением и хранением наркотических средств, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Латвии по футболу "Рига" в среду на своем поле в первом матче второго тура квалификации Лиги конференций УЕФА одержала победу, со счетом 1:0 обыграв серебряного призера Польши "Шленск".

На матч пришло большое количество польских болельщиков.

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