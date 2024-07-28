Примадонна не приехала, но звезд было предостаточно: второй день Laima Rendezvous Jūrmala

После выступления Лаймы Вайкуле концерт продолжил Нормундс Рутулис. Талантливая израильская группа Ice Hokku и эстонский певец Вадим Викс дебютировали на фестивале, а Айя Андреева традиционно очаровала публику своими костюмами и вокалом. Николая Трубача встретили бурными аплодисментами, а под песню Иво Фомина Nekas jau nebeidzas подпевали все зрители.

Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis

Новичок из Болгарии Элизабет Захариева порадовала гостей своим выступлением, а всеобщая любимица Динара Рудане вновь очаровала волшебным вокалом. Янис Стибелис, который вместе с Нормундом Рутулисом в этом году также является ведущим мероприятия, впечатлил своим выступлением и представил публике знаменитую группу "Ногу Свело!", солист которой Макс Покровский вызвал бурные аплодисменты.

"Ногу Свело!" Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis

Выступление Лаймы традиционно сопровождал балет Freedom, а украино-канадский скрипач Василий Пападюк заворожил публику звуками своей музыки. Эстонская оперная певица Элина Нечаева исполнила версию песни Майкла Джексона Earth Song, а Patrisha наполнила зал своей энергией.

Кульминацией вечера стали победители "Евровидения-2024" NEMO, которые исполнили вместе с Лаймой хит The Body, а также свою победную песню The Code. Зрители и поклонники были полны эмоций, пели и танцевали вместе с ними. Друзья фестиваля и энергичные артисты из Молдовы SunStroke Project очаровали публику, прежде чем завершавшая вечер легендарная рок-группа "Би-2" исполнила пять песен. "Скользкие улицы" прозвучали в дуэте с Лаймой, а "Мой рок-н-ролл" - под аккомпанемент самого Андрея Макаревича, вышедшего на сцену с гитарой.

Финальное выступление, когда все артисты исполнили песни "Юрмала", было встречено бурными овациями. Второй день фестиваля завершился улыбками, нескончаемыми аплодисментами и волной эмоций.

Сегодня - третий день фестиваля, в котором примут участие Андрей Макаревич, Lucky Love, Citi Zēni, Musiqq, Интарс Бусулис и другие. И, конечно, не обойдется без сюрпризов, о которых публика узнает только во время концерта.

Галерея: Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

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