Видео, фото Премьер-министр Латвии Эвика Силиня посетила концерт Лободы

В среду, 31 июля в концертном зале "Дзинтари" украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) представила зрителям большое сольное шоу в честь 20-летия своей карьеры. Специальным гостем вечера стала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
На входе Эвику Силиню встречал грузинский модельер и стилист Бичолла Тетрадзе, с которым Светлана Лобода находится в дружеских отношениях.
Светлана Лобода ранее рассказала, что готовила эту программу более полугода. Она исполнила редкие хиты, которые звучали в самом начале ее карьеры. Поблагодарила Латвию за гостеприимство, в очередной раз призналась в любви. Не обошлось без речи на украинском языке, о том, что сейчас переживает родина звезды.
Без конца к сцене несли цветы. В какой-то момент Светлана Лобода сказала...
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