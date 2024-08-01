Видео, фото Премьер-министр Латвии Эвика Силиня посетила концерт Лободы

Светлана Лобода ранее рассказала, что готовила эту программу более полугода. Она исполнила редкие хиты, которые звучали в самом начале ее карьеры. Поблагодарила Латвию за гостеприимство, в очередной раз призналась в любви. Не обошлось без речи на украинском языке, о том, что сейчас переживает родина звезды.