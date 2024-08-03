Нападение террористов на гостиницу и пляж в Сомали: убиты по меньшей мере 32 человека

На опубликованных в соцсетях видео нападения было видно, как люди бегут с пляжа, пока в песке лежат истекающие кровью и кричащие раненые. На фоне слышна стрельба и взрывы, и из-за стрельбы спасатели не могли добраться до пострадавших.

Пляж Лидо - излюбленное место жителей Магадишо для отдыха на выходных.

Как сообщила полиция, перед началом обстрела прогремел взрыв, организованный смертником.

"В результате этого нападения погибли более 32 мирных жителей и еще около 63 пострадали, некоторые - тяжело", - заявил журналистам на пресс-конференции представитель полиции Абдифатах Адан Хасан.

"Целенаправленное нападение и взрыв, чтобы убить 32 мирных жителей, означают, что они не собираются выступать только против правительственных центров, солдат и чиновников", - сказал Хасан.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аль-Шабааб", объявившая об этом по своему радио.

Исламисты контролируют несколько регионов Сомали, однако в последние годы были вытеснены из столицы. Несмотря на это, в Могадишо продолжают происходить атаки на правительственные учреждения, гостиницы и рестораны, которые исламисты считают очагами западного образа жизни. В июле 11 человек погибли в результате атаки террористов на ресторан во время финала чемпионата Европы по футболу.

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