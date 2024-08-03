Экспорт нефти из РФ упал до минимума за 19 месяцев

Морской экспорт российской сырой нефти марки Urals находится на самом низком уровне с декабря 2022 года. Об этом сообщает в пятницу, 2 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. В июле экспорт нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск снизился почти до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее этот показатель составлял 2,2 миллиона баррелей, подсчитало агентство.

Мировые поставки нефти в прошлом месяце сократились примерно на 586 тысяч баррелей в сутки, указывает Bloomberg. Показатели экспорта нефти в июле упали не только у РФ, но и у Бразилии, Венесуэлы и Катара. В то же время у Саудовской Аравии и США объемы экспорта увеличились - до 5,8 млн и 4,4 млн баррелей в сутки соответственно.