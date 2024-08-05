В уходящий рабочий день произошло много важных событий - рижанин взял в заложники собственную мать, в VSAA пояснили, может ли пенсия повышаться каждый год, а эксперт призвал подумать о закрытии российского посольства в Риге. Об этих и других новостях понедельника, 5 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 5 августа ⟩ Как получать пенсию все большего размера, заложница в Риге и призыв закрыть посольство РФ в Латвии
Новости Латвии:
14 июля в Государственную полицию поступила информация о возможном семейном конфликте между сыном и матерью, который впоследствии перерос в захват заложницы, сообщили в Госполиции.
Пенсия, которая увеличивается с каждым годом? Возможно ли это? Конечно, если вы работающий пенсионер и у вас есть время и желание написать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA). Перерасчет не происходит автоматически, и если вы не сообщите о своем желании, ваша пенсия не станет больше - спонсироваться будут другие пенсионеры.
В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывал Виктор Андрушкевич - координатор международных проектов базирующейся в Даугавпилсе общественной организации New East. В эфире речь пошла о цензуре со стороны Даугавпилсского самоуправления, которое, по словам активистов New East, игнорирует все проекты организации.
После обмена заключенными между западными странами и Россией латвийская внешнеполитическая служба должна рассмотреть вопрос о закрытии российского посольства в Риге, чтобы ограничить деятельность шпионов, заявил агентству LЕТА научный сотрудник Латвийского института внешней политики, преподаватель Балтийского оборонного колледжа Сандис Шрадерс.
Полиция задержала группу людей в возрасте от 14 до 24 лет, которые основали подпольную организацию с планами совершать расистские нападения. Также были совершены некоторые преступления на почве ненависти. Как чувствуют себя в Латвии граждане других стран и как они воспринимают деятельность скинхедов? В этом вопросе разбиралась программа Degpunktā.
За рубежом:
В Каунасе начался суд над Ауримасом Жилинскисом, который к 34 годам имеет уже основательное криминальное прошлое - он привлекался к ответственности уже 11 раз. По новому делу Жилинскиса судят за руководство вооруженной банды, занимавшейся грабежами, кражами, террором и рэкетом, сообщает литовский портал 15min.lt.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп "поздравил" российского диктатора Владимира Путина с состоявшимся на прошлой неделе обменом пленными с западными странами, назвав это "прекрасной сделкой", сообщает Politico.
В воскресенье, 4 августа, правящая в Мали хунта объявила о решении разорвать дипломатические отношения с Украиной. Хунта заявила, что такое решение принято после заявлений представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, в котором он признал, что Украина предоставила туарегским повстанцам информацию, с помощью которой они в конце июля смогли осуществить нападение, в результате чего были убиты несколько десятков бойцов ЧВК "Вагнер" и солдат Мали.
Переход на обучение на эстонском языке также касается учителей из числа украинских беженцев. "У всех новых иммигрантов есть пятилетний период, в течение которого они должны достичь уровня B2", - заявила министр образования и науки Кристина Каллас ("Ээсти 200"), сообщает Rus.Postimees.
В пятницу, 2 августа, мужчина упал из лодки и пропал в Акменесском районе (Литва), который граничит с Салдусским и Добельским краями Латвии. Его поиски продолжались в воскресенье и понедельник, 4 и 5 августа, но до сих пор мужчина не найден, сообщает 15min.lt.
Интересное чтиво:
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Латвийскому спортсмену Кристенсу Кригерсу, неудачно упавшему с велосипеда в прошлый четверг во втором четвертьфинале соревнований по BMX на Олимпийских играх в Париже, успешно проведена операция на шейных позвонках, сообщил сам спортсмен в своем аккаунте в Instagram.
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