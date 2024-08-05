Главное за 5 августа Как получать пенсию все большего размера, заложница в Риге и призыв закрыть посольство РФ в Латвии

В пятницу, 2 августа, мужчина упал из лодки и пропал в Акменесском районе (Литва), который граничит с Салдусским и Добельским краями Латвии. Его поиски продолжались в воскресенье и понедельник, 4 и 5 августа, но до сих пор мужчина не найден, сообщает 15min.lt.

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