"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - прокомментировал атаку в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что Россия будет отвечать за этот террор.

В свою очередь глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филяшкин отметил, что удар по городу был нанесен ракетой Х-38, которая попала в супермаркет. По его словам, к 14:06 по местному времени было известно о 9 погибших. Позже их число выросло.

Кроме супермаркета "Экомаркет", повреждены честные дома, магазины, автомойка, отделение "Новой почты", торговые павильоны и автомобили.

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