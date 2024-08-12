Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Меркурий в ретро-фазе ошибок не простит

Скорпион

Скорпионы - это те люди, которые привыкли смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены. Однако на неделе с 12 по 18 августа лучше уйти в тень, наблюдая за происходящим максимально осторожно. В головах Скорпионов могут появляться новые идеи, но о них пока не стоит никому рассказывать. Многие из этих идей окажутся неактуальными, но некоторые смогут помочь им воспрянуть духом.

Стрелец

Стрельцам может показаться, будто все, что происходит, уже было раньше. Это просто иллюзия, созданная Меркурием. Ключом, отпирающим дверь к успеху, в период с 12 по 18 августа станет умение объективно смотреть на вещи. Стрельцы - умные и сообразительные люди, поэтому сейчас нужно сфокусироваться именно на своих мыслях, а не на душевных порывах.

Козерог

Пусть и не без усилий, но Козерогам удастся подойти на шаг ближе к своей мечте. Возможно, они даже не заметят этого, но на этой неделе возможно все. Меркурий в ретро-фазе спутает карты и перемешает события, создав хитросплетения судьбы. Озарения станут предзнаменованием появления чего-то важного в жизни Козерогов, поэтому нужно быть внимательными ко всему происходящему.

Водолей

Своенравность Водолеев может сыграть с ними злую шутку. Этим людям стоит научиться играть по правилам и не выходить за рамки дозволенного. Попытки переписать правила игры в финансовой или любовной сфере могут стать для них фатальными. Не стоит также забывать об отдыхе в этой нескончаемой веренице дел. Переработки сейчас полезными точно не будут, однако лениться тоже не стоит.

Рыбы

На этой неделе очень повезет представителям профессий, которые подразумевают создание чего-то нового - например, строителям. У них может появиться энтузиазм, новые идеи. Главное - не упускать ничего из вида, записывать важные мысли, но пока не делиться ими с окружающими. Вообще сейчас все свои планы и эмоции лучше держать в себе, чтобы не подкармливать ими амбиции своих врагов.

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