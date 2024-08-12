Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Меркурий в ретро-фазе ошибок не простит

Предстоящая неделя - опасное время, которое может усыпить вашу бдительность, но Меркурий в ретро-фазе не будет прощать ошибок. Он только и ждет, чтобы доставить проблем неосмотрительным, грубым людям, любящим риск и стремящимся к неоправданному эгоизму, предупреждают астрологи DailyHoro.
Овен
Овнам не нужно будет стараться обуздать свой страх перед неизвестным. Страх на этой неделе окажется полезным и сможет удержать этих людей в узде. Он станет отличным поводом для того, чтобы остаться в спокойствии и не подвергнуть себя опасности. Успех в любой сфере сейчас может расти пропорционально приложенным усилиям, но выхлопа при занятии тем или иным делом будет не очень много.
Телец
У Тельцов даже сейчас есть все шансы вытянуть счастливый билет, за что стоит поблагодарить Венеру. Астрологи настоятельно советуют представителям данного знака научиться принимать людей такими, какие они есть. Это главное условие счастья в такое непростое время, как сейчас. Начинается новая глава их жизни, и им важно рассмотреть заранее все возможные варианты развития событий.
Близнецы
Близнецам астрологи рекомендуют встать на защиту справедливости. Нужно пытаться восстановить справедливость там, где ее нет, а также поддержать ее там, где остались ее крупицы. Сейчас из-за негативного ретро-Меркурия может показаться, что все необратимо и фатально, однако это не так. Не нужно погружаться в иллюзии и отрицательные мысли. Жизнь можно изменить, но результаты трудов пока мало заметны.
Рак
Ракам не удастся безнаказанно нарушать закон и правила морали, поэтому представителям данного знака стоит помнить о том, что осторожность превыше всего. Это неплохое время для того, чтобы приобщиться к прекрасному - прочитать известное произведение или посмотреть какой-то важный фильм. Если хочется быть на коне, то нужно покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
Лев
Львы вряд ли в это непростое время выберутся из ямы сомнений и страхов. Они могут избавиться от этого, но им придется приложить уйму усилий. Если что-то не получается, несмотря на огромное желание, то это говорит лишь об одном - Вселенная пока против этого. Не нужно уходить с головой в самоанализ. Совсем скоро все ответы будут получены, а неудачные цели будут заменены на правильные и синхронизированные с судьбой.
Дева
Девы редко вспоминают, что одна голова хорошо, а две лучше. Иногда не только можно, но и нужно попросить кого-то о помощи. Проблема лишь в том, что на этой неделе нельзя просить о поддержке абы кого. Астрологи рекомендуют не отключать рационализм в поисках человека, который может оказать Девам помощь в изменении их жизни. Люди данного знака должны быть избирательными и предельно осторожными.
Весы
Ночные светила будут взывать Весов к смелости. Вот только не стоит путать смелость с безрассудством. Иногда нам нужно сделать смелый шаг, когда от него зависит очень многое. На этой неделе велика вероятность появления подобных жизненных ситуаций. Вселенная запустит нужные механизмы, если увидит, что Весы для этого готовы и лишены сомнений и страхов относительно своих самых желанных целей в жизни.
Скорпион
Скорпионы - это те люди, которые привыкли смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены. Однако на неделе с 12 по 18 августа лучше уйти в тень, наблюдая за происходящим максимально осторожно. В головах Скорпионов могут появляться новые идеи, но о них пока не стоит никому рассказывать. Многие из этих идей окажутся неактуальными, но некоторые смогут помочь им воспрянуть духом.
Стрелец
Стрельцам может показаться, будто все, что происходит, уже было раньше. Это просто иллюзия, созданная Меркурием. Ключом, отпирающим дверь к успеху, в период с 12 по 18 августа станет умение объективно смотреть на вещи. Стрельцы - умные и сообразительные люди, поэтому сейчас нужно сфокусироваться именно на своих мыслях, а не на душевных порывах.
Козерог
Пусть и не без усилий, но Козерогам удастся подойти на шаг ближе к своей мечте. Возможно, они даже не заметят этого, но на этой неделе возможно все. Меркурий в ретро-фазе спутает карты и перемешает события, создав хитросплетения судьбы. Озарения станут предзнаменованием появления чего-то важного в жизни Козерогов, поэтому нужно быть внимательными ко всему происходящему.
Водолей
Своенравность Водолеев может сыграть с ними злую шутку. Этим людям стоит научиться играть по правилам и не выходить за рамки дозволенного. Попытки переписать правила игры в финансовой или любовной сфере могут стать для них фатальными. Не стоит также забывать об отдыхе в этой нескончаемой веренице дел. Переработки сейчас полезными точно не будут, однако лениться тоже не стоит.
Рыбы
На этой неделе очень повезет представителям профессий, которые подразумевают создание чего-то нового - например, строителям. У них может появиться энтузиазм, новые идеи. Главное - не упускать ничего из вида, записывать важные мысли, но пока не делиться ими с окружающими. Вообще сейчас все свои планы и эмоции лучше держать в себе, чтобы не подкармливать ими амбиции своих врагов.
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