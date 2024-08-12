Источник: Россияне отводят силы из-под Харькова из-за действий Украины в Курской области

Издание указывает, что окончательная цель украинской операции в Курской области по-прежнему неясна, однако очевидно, что минимальной задачей, вероятно, является добиться отвода сил РФ от линии фронта в Харьковской и Донецкой областях.

Однако источник в Генштабе Украины признал, что российские командиры не идиоты и перемещают свои подразделения "не так быстро, как хотелось бы".

The Economist отмечает, что войска перебрасываются из Херсонской области, но гораздо меньшие силы отводятся с фронта в Донбассе.

В то же самое время издание признает, что операция Украины на территории России значительно подняла моральный дух украинской армии.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав оборону российской границы в районе Суджи, а затем начав стремительное продвижение в прилегающие районы.

Между тем в понедельник Россия объявила о начале эвакуации людей из Краснояружского района в соседней Белгородской области в связи с действиями украинской армии.

"Медиазона" сообщает, что некоторые жители района уже бежали самостоятельно в воскресенье, хотя, по словам губернатора области, "необходимости в эвакуации пока не было".

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