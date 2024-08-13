Вечером 12 августа в рижском квартале ВЭФ выступил певец и продюсер Artemas, чья песня I Like the Way You Kiss Me завоевала популярность в социальной сети TikTok. TVNET+ подготовил фотоотчет с концерта - смотрите, как это было, а если были там - ищите себя на фото!

С мая 2023 года Artemas самостоятельно выпускает новые песни каждый месяц, налаживая отношения со своей аудиторией в Интернете и уделяя особое внимание созданию базы поклонников. Его последний сингл Cross My Heart за 24 часа прослушали 500 тысяч человек, а за первую неделю под песню было снято более 20 тысяч видеороликов в TikTok.

Еще один запоминающийся сингл if u think i'm pretty приобрел огромную популярность в социальных сетях и вошел в чарты Billboard и OCC (Official Charts Company).