Словарь Кремля: как власти РФ описывают бои ВСУ под Курском

Растет аудитория Z-блогеров

Бикбов отмечает, что аудитория Z-блогеров и части российских военкоров с 6 августа резко взлетела. Он связывает с тем, что эти паблики не только оказались практически единственным источником новостей о наступлении ВСУ на территории РФ, но и признавали масштаб боевых действий в Курской области: "Это тоже пропагандистские каналы, но они открыто говорят о насилии и войне". На такое "сцепление с реальностью", полагает Бикбов, есть запрос у российского населения. По его мнению, отличие нынешней пропагандистской системы от советской состоит в том, что Z-блогеры частично освоили капиталистические формы монетизации: "Многие из них находятся на довольствии у чиновников, но они пытаются повторить успех Fox News, завоевывая ультраконсервативную публику".

При этом Z-паблики изобретают собственный эзопов язык, говорит антрополог Александра Архипова. В своем Telegram-канале она обратила внимание на загадочную страну "Лаос" - ее руководство активно критикуют Z-блогеры в своих пабликах, когда пишут о войне в Украине.

Специалист объясняет: когда военная цензура в РФ ввела ответственность за дискредитацию армии, то военкоры договорились использовать слово "Лаос" в значении РФ, чтобы не попасть под закон. "Довольно быстро использование этого слова стало знаком принадлежности к боевому братству и к пишущим о боевом братстве", - говорит она.