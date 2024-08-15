ФОТО Затишье перед бурей, или Как выглядит Wondersala перед ATB и The Prodigy

Концерт ATB в Риге обещает стать незабываемым событием лета 2024 года. Посетители Wondersala на Андрейсале смогут окунуться в мир музыки и танцев под открытым небом, наслаждаясь сетом от самого ATB.

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18 августа на Wondersala выступят легенды британской электронной сцены The Prodigy.

The Prodigy, без сомнения, одна из самых изобретательных, смекалистых и новаторских групп современности. Музыканты, сумевшие вывести британский танцевальный андеграунд на большую сцену и заставить всех двигаться под свой остервенелый ритм.

Неслучайно критики из кожи вон лезли, стараясь придумать для песен The Prodigy новый термин, который совместил бы в себе слова "рок" и "рейв".

The Prodigy - одна из самых ярких и инновационных групп 90-х, продавшая 25 миллионов копий своих альбомов. В 2012 году Mixmag назвал ее лучшей танцевальной музыкальной группой всех времен.

Группа, чьи самые популярные треки включают Charly, Everybody in the Place, One Love, No Good (Start the Dance), Voodoo People, Poison, Firestarter, Breathe, Smack My Bi*** Up выступит в Латвии уже в пятый раз.

Это будет первое выступление группы без Кита Флинта. Как известно, 4 марта 2019 года в возрасте 49 лет Флинт был найден мертвым в своем доме. Уже на следующий день группа отменила все выступления, запланированные на 2019 год.

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Статья подготовлена ​​совместно с Wondersala.

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