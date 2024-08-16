Те, в чье ежедневное меню входит китайская капуста, наверняка заметили, что купить ее в магазинах в настоящее время невозможно. Кто-то скажет, что это уже не проблема, ведь есть и другие виды капусты и салаты. И да, и нет. Конечно, мы всегда можем искать альтернативу, но все же, если мы привыкли к чему-то конкретному, возникает вопрос - куда это пропало?

Мы получили сообщение от нашей читательницы о том, что в надежде приготовить свой любимый салат, основным ингредиентом которого является китайская капуста, ей пришлось обойти несколько магазинов и сделать вывод, что та внезапно исчезла.

В конце прошлой недели мы тоже съездили в несколько магазинов Rimi и Maxima, чтобы проверить ситуацию, и действительно - ничего. В одном из магазинов мы нашли два кочана капусты, которые, похоже, пролежали на полке уже несколько дней, но ящика, полного китайской капусты, чтобы можно было выбрать, какая больше нравится - ищи-свищи. Куда она вдруг исчезла?

Мы связались с представителями Maxima Latvija и Rimi Latvia, чтобы узнать, куда пропала именно эта капуста и увидим ли мы ее снова на полках магазинов.