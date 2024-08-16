В смерти актера Мэттью Перри обвинили пять человек

"Эти обвиняемые воспользовались проблемами господина Перри с зависимостью, чтобы заработать. Они знали, что делали неправильно. Они знали, что то, что они делали, подвергало господина Перри большому риску, но все равно это сделали", - заявил прокурор США Мартин Эстрада.

В число пятерых обвиняемых входят два врача и ассистент актера. "В конечном счете, эти обвиняемые были больше заинтересованы в получении прибыли от мистера Перри, чем в заботе о его благополучии", - говорится в заявлении прокурора.

По словам Эстрады, одному из врачей, Сальвадору Пласенсиа, грозит до 120 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме.

Перри был найден мертвым в ванне своего дома в Лос-Анджелесе 28 октября прошлого года.

В декабре было объявлено, что в крови Перри был обнаружен кетамин в количестве, используемом для введения общей анестезии во время операции.

Полиция Лос-Анджелеса заявила в мае, что они работали с Управлением по борьбе с наркотиками США и Службой почтовой инспекции США, чтобы выяснить, почему в организме 54-летнего мужчины было так много хирургического анестетика.

Близкие к Перри люди рассказали следователям офиса коронера, что он прошел курс инфузионной терапии кетамином.

Перри боролся с зависимостью в течение многих лет, начиная с момента, когда он играл в сериале "Друзья" роль Чендлера Бинга, и стал одной из крупнейших телезвезд своего поколения.

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