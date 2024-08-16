Через несколько дней после того, как из-за опасности было ограничено использование объекта городской среды на Домской площади, Центр защиты прав потребителей (PTAC) поручил закрыть еще один объект городской среды - качели в Верманском саду, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникации PTAC Санита Гертмане.
Видео ⟩ PTAC поручил закрыть еще одни опасные качели в центре Риги
С учетом прозвучавшей информации о серьезных травмах, полученных людьми на расположенном в Старой Риге арт-объекте, а также с целью предотвращения риска дальнейших травм Центр защиты прав потребителей (PTAC) в четверг, 16 августа, провел проверки в Верманском саду и на Домской площади, в ходе которых были констатированы серьезные проблемы с безопасностью и риски, признала руководитель отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникации PTAC Санита Гертмане.
С учетом прозвучавшей информации о серьезных травмах, полученных людьми на расположенном в Старой Риге арт-объекте, а также с целью предотвращения риска дальнейших травм PTAC в четверг провела проверки в Верманском саду и на Домской площади, в ходе которых были констатированы серьезные проблемы с безопасностью и риски, признала Гертмане.
PTAC обращает внимание местных самоуправлений, а также создателей креативного и функционального дизайна, что объекты и инсталляции арт-среды, которые могут быть интересны детям в качестве игрового оборудования, должны отвечать требованиям безопасности.
Видео: Качели в Верманском саду
Было установлено, что под качелями в Верманском саду, учитывая их высоту и высоту потенциального падения, не соответствующее покрытие для амортизации ударов. Так как качели расположены на небольшом расстоянии друг от друга, существует вероятность, что пользующиеся качелями люди могут пораниться о металлические конструкции или столкнуться с другими людьми. Кроме того, недостаточно укреплены фундаменты качелей, а также уже повреждены части текстильных крепежей подвески качелей.
Галерея: Качели на Домской площади
Как сообщалось, 2 августа Рижская дума открыла арт-объект "Вместе у Домского собора" в самом сердце Старой Риги, однако уже менее чем через две недели стало ясно, что установленные на объекте качели опасны - 11-летняя девочка повредила ноги, когда качалась на них
Как сообщили LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы, после полученного сообщения о том, что подвижный элемент художественного объекта среды на Домской площади "Вместе у Домского собора" - "качели", возможно, небезопасен для посетителей, во вторник, 13 августа, было ограничено его использование.
Сейчас объект зафиксирован и угрозы безопасности не представляет, во время мероприятий в честь дня рождения Риги он останется статичным и после этого будет решаться вопрос о возможности частичного восстановления подвижности качелей.
Дополнительно возле объекта среды размещены указатели безопасности, которые призывают людей быть осторожными и применять его ответственно.
Художественный объект, созданный по заказу Рижской думы, стоил 165 тысяч евро и был торжественно открыт 2 августа. Внутри установлены лежаки и три платформы с качелями. Однако оказалось, что, если качаться на качелях интенсивно, можно получить травму.
Именно это произошло с 11-летней девочкой, которая в результате провела много часов в больнице. По словам ее матери, у ребенка повреждены сухожилия на ногах.
По данным LSM+, в Рижскую думу еще в начале этой недели, до происшествия, поступал сигнал о том, что аттракцион может быть небезопасен, но тогда чиновники не отреагировали.
Видео: Качели на Домской площади
Авторы проекта подчеркнули, что качели не были рассчитаны на интенсивное раскачивание, и указали, что правила поведения на арт-объекте прописаны на табличке, установленной рядом с ним. Тем не менее они пообещали изучить проблему и устранить недостатки конструкции.
Кроме этого, всем пострадавшим предлагается обращаться в Рижскую думу по вопросам компенсации, так как арт-объект был застрахован.
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