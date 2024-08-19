Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: сложный понедельник, но и это еще не все

Скорпион

Скорпионам стоит защищать себя от чужой негативной энергии. Это значит, что пришло время оградиться от неприятных личностей. Особенно актуальным такой совет будет 19 августа, когда Солнце и Меркурий войдут в диссонанс друг с другом. Это приведет к появлению новых сомнений, неуверенности в себе и ошибкам. В решении трудных задач пока не время выбрасывать белый флаг, ведь на ум могут прийти новые методы решения проблем.

Стрелец

В любви для Стрельцов с 19 по 25 августа будут все средства хороши. Все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают, если не фокусироваться на их источнике. Из-за сомнений и негативной реакции на происходящее на радаре могут возникнуть новые проблемы. События этой недели помогут Стрельцам определить свои сильные стороны и найти свои слабости, что благотворно скажется на будущих делах.

Козерог

Звезды и планеты будут благоволить Козерогам-одиночкам, поэтому не стоит корить судьбу за то, что рядом не будет друзей и товарищей в трудную минуту. Ретро-Меркурий может потребовать от Козерогов платы за прошлые ошибки. Это неделя кармического толка, на которой совершенно точно нужно стремиться к вытеснению плохих мыслей. Следует делать людям добро, причем вне зависимости от их поведения.

Водолей

У Водолеев внутренние противоречия стихнут, но не сразу. Эта неделя еще может принести некоторый дискомфорт, но ближе к ее концу все наладится. Водолеям сейчас важно проанализировать свои цели и убедиться, что решения принимаются ими самими, а не кем-то со стороны. Пришло время взять свою судьбу в свои руки, перестав перекладывать ответственность на других людей.

Рыбы

Рыбы, несмотря на отсутствие врожденной скромности, на этой неделе покажутся многим людям именно такими - скромными, тихими и спокойными. Это можно использовать в своих целях. Строго противопоказано давать пустые обещания и лгать. Такой подход к делам и любви может стоить Рыбам удачи. Нужно быть честными и открытыми, добрыми и откровенными. За это Рыбы получат удачу и помощь Вселенной.

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