Самый сложный день недели - 19 августа, но не потому, что это понедельник. В этот день произойдет соединение Солнца с Меркурием. В остальные дни энергетика будет стремиться к улучшению из-за того, что ретро-Меркурий близится к завершению. В целом неделя будет довольно приятной, но не стоит думать, что все пойдет как по маслу, предупреждают астрологи DailyHoro.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: сложный понедельник, но и это еще не все
Овен
В любовной сфере Овнам повезет, особенно в конце этой недели. Пришло время избавиться от стереотипов, отбросить в сторону предрассудки и стать смелее. Любовь любит смелых и динамичных людей. Возможно, на этой неделе получится возродить старые отношения, которые завершились несколько месяцев или лет назад. В плане денег и успеха лучше полагаться лишь на самих себя.
Телец
Эта неделя будет переходным периодом от старого к новому, что позволит Тельцам насладиться результатами проделанной ранее работы. На этой неделе с легкостью получится разрешить даже сложные задачи, которые ранее витали в воздухе и мешали жить. Представителей данного знака ждут поощрения, слова благодарности, подарки судьбы - как духовные, так и материальные.
Близнецы
Близнецам пока еще стоит избегать общения со злыми и неприятными людьми, ведь успех практически напрямую будет зависеть от выбора окружения. Чтобы поднять себе настроение, можно почаще видеться с близкими и друзьями. В целом сейчас представителям данного знака придется проявить самодостаточность. В любви и делах самым страшным врагом удачи будет рутина и уныние.
Рак
Ракам нельзя допускать того, чтобы вторая половинка и близкие люди были лишены внимания. Это хорошее время для подарков, романтических встреч и ярких поступков. В финансовой сфере Ракам повезет меньше, но больших опасностей не предвидится. С 19 по 25 августа нужно постараться сделать как можно больше дел по дому или на работе. Сидеть без дела сейчас точно не лучший вариант.
Лев
Далеко не всегда у Львов все гладко и хорошо во всех жизненных сферах. Тем, у кого сейчас черная полоса, пришла пора изменить свою жизнь, а самым лучшим временем для этого будет середина недели. Неблагоприятным днем станет 19 августа. В субботу может появиться хорошее настроение и спонтанное желание сделать что-нибудь яркое и важное. В любви полезными будут инициативность, доброта и оптимизм.
Дева
В деловой сфере Девам пригодится креативность. У творческих людей данного знака ожидается период больших побед на деловом и любовном фронте. На этой неделе будет расходоваться огромное количество сил и энергии, поэтому лучше следить за питанием и не относиться к здоровью легкомысленно. Не стоит расстраиваться, если в выходные дни придется поработать. Работа окажется очень продуктивной и может принести хорошее поощрение.
Весы
В целом неделя прекрасно подходит для отдыха, релаксации и легкой смены обстановки. Весам можно смело брать отпуск, но только не отправляться в дальнее путешествие. Можно и даже нужно заниматься любимыми делами. Главное, чтобы все это сопровождалось физической и интеллектуальной активностью. Можно также порадовать себя небольшими приобретениями, подарками. На пользу пойдет общение.
Скорпион
Скорпионам стоит защищать себя от чужой негативной энергии. Это значит, что пришло время оградиться от неприятных личностей. Особенно актуальным такой совет будет 19 августа, когда Солнце и Меркурий войдут в диссонанс друг с другом. Это приведет к появлению новых сомнений, неуверенности в себе и ошибкам. В решении трудных задач пока не время выбрасывать белый флаг, ведь на ум могут прийти новые методы решения проблем.
Стрелец
В любви для Стрельцов с 19 по 25 августа будут все средства хороши. Все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают, если не фокусироваться на их источнике. Из-за сомнений и негативной реакции на происходящее на радаре могут возникнуть новые проблемы. События этой недели помогут Стрельцам определить свои сильные стороны и найти свои слабости, что благотворно скажется на будущих делах.
Козерог
Звезды и планеты будут благоволить Козерогам-одиночкам, поэтому не стоит корить судьбу за то, что рядом не будет друзей и товарищей в трудную минуту. Ретро-Меркурий может потребовать от Козерогов платы за прошлые ошибки. Это неделя кармического толка, на которой совершенно точно нужно стремиться к вытеснению плохих мыслей. Следует делать людям добро, причем вне зависимости от их поведения.
Водолей
У Водолеев внутренние противоречия стихнут, но не сразу. Эта неделя еще может принести некоторый дискомфорт, но ближе к ее концу все наладится. Водолеям сейчас важно проанализировать свои цели и убедиться, что решения принимаются ими самими, а не кем-то со стороны. Пришло время взять свою судьбу в свои руки, перестав перекладывать ответственность на других людей.
Рыбы
Рыбы, несмотря на отсутствие врожденной скромности, на этой неделе покажутся многим людям именно такими - скромными, тихими и спокойными. Это можно использовать в своих целях. Строго противопоказано давать пустые обещания и лгать. Такой подход к делам и любви может стоить Рыбам удачи. Нужно быть честными и открытыми, добрыми и откровенными. За это Рыбы получат удачу и помощь Вселенной.
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