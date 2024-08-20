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Миглане о трудностях из-за переезда в Ирландию и отношениях с отцом своего ребенка

Фото: adrianamiglane/Instagram
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Певица и инфлюенсер Адриана Миглане более месяца назад публично заявила, что решила покинуть родину. Ну, она называет Ирландию своим домом. Миглане рассказала TVNET+, как прошел переезд, как ее сын адаптировался к новой среде и каковы планы на будущее.

В июле этого года Адриана сообщила, что покидает родину. Своим новым домом она выбрала Ирландию. Первоначально она поехала в Ирландию одна, без сына, чтобы обосноваться, потому что, как она призналась в беседе, планирует жить в Ирландии долгое время.

На вопрос, как они поживают, Миглане отвечает: "У нас все очень хорошо. Мы уже полностью обустроились. Дом меблирован, ремонт закончен. Наконец-то. Я очень счастлива".

Повседневная жизнь обоих активна. Сын Хьюго каждый день ездит с Адрианой на работу: "Поскольку люди здесь совершенно другие, ему очень интересно. Он под присмотром и занят".

Очень скоро сынок пойдет в школу, а пока Адриана хочет, чтобы он познал окружающую среду и привык к ней. "Мы созреваем на этот шаг медленно, потому что для него это тоже огромная перемена. Я хочу, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Он освоил английский, конечно, мы все еще учимся, но он уже говорит очень хорошо".

Как сын воспринял перемены? "Первые несколько дней он спрашивал, почему мы в Ирландии, что мы здесь делаем и почему переехали. Он был в восторге от полета на самолете, но больше всего спрашивал о моей маме. И я уже знала, что так будет, потому что они проводили много времени вместе".

В целом насколько сложно или легко переехать в другую страну? "Если говорить о самом процессе, я бы не сказала, что это было сложно. Конечно, вещи. Это, наверное, самое сложное. И я до сих пор не нашла свой чемодан, который потерялся, когда я летела в Лондон рейсом Ryanair. У меня там были очень важные вещи. До сих пор мне не ответили, абсолютно никакой отзывчивости, но, слава богу, остальные вещи во время полета в Дублин приехали. Я, сколько могла, взяла дополнительного багажа, старалась все упаковать.

Более того... Здесь трудно найти жилье, но нам удалось это сделать", - говорит Адриана.

Скоро она посетит родину, ведь ей предстоит уладить несколько важных дел. "На обратном пути нам снова придется взять несколько чемоданов, чтобы упаковать последние вещи.

В целом я бы не сказала, что было тяжело переезжать. Перелеты были, наверное, самыми утомительными, в остальном все хорошо", - резюмирует Миглане.

Одним из самых больших помощников Адрианы всегда была ее мама. Но мама в Латвии, Адриана с Хьюго в Ирландии. Как она справляется? "То, что моей мамы нет рядом - большое испытание, потому что моя мама всегда мне очень помогала. Когда родился Хьюго, она всегда помогала мне работать. Должна сказать, что здесь немного по-другому. Здесь работа плавная и приятная. Такого, как я пахала в Латвии, здесь вообще нет. Поэтому я могу больше сосредоточиться на Хьюго. Конечно, я очень скучаю по маме, я мамина дочка, но она скоро прилетит в гости, все будет хорошо".

В начале года Адриана не стала молчать и оправдывать бывшего мужа и отца своего ребенка, а публично все рассказала. Она призналась, что заботится об общем сыне одна. Отношения между экс-супругами какое-то время были натянутыми, но, как оказалось, все изменилось.

"Отношения с отцом Хьюго значительно улучшились, я не знаю, что произошло на самом деле. Он очень вовлечен в жизнь Хьюго во всех отношениях, очень старается, и это все, чего я могу желать как мать", - делится радостью Адриана.

Напомним, в конце 2022 года Миглане сообщила в соцсетях о разводе с отцом ее ребенка Кришьянисом Сондорсом. Хотя изначально в качестве одной из причин развода назывались разные взгляды на жизнь, позже выяснилось, что он ей изменил.

В завершение разговора Адриана заявила, что планирует остаться в Ирландии. "Конечно, я никогда не могу знать, как сложится жизнь, но мой план состоит в том, чтобы мы остались здесь навсегда. Мы делаем все, чтобы остаться здесь. Но я не могу исключать, что что-то изменится, жизнь есть жизнь. Как вы знаете, жизнь способна действительно удивлять. Я всегда буду любить свой дом, я все равно захочу там побывать. Я не могу этого изменить, и я не выбирала, где родиться. Иногда жизненные обстоятельства такие, что лучше уехать", - подытоживает певица.

Последние годы были не самыми легкими для Адрианы Миглане. Она вышла замуж и развелась в 2022 году. В том же году она потеряла будущего ребенка. Когда казалось, что все постепенно стабилизируется, начались следующие взлеты и падения. Не обошлась она и без публичных оскорблений в течение последних шести месяцев. Адриана не считает, что совершенно не виновата, но все, что произошло за последние годы, заставило ее принять важное решение - покинуть родину и отправиться в Ирландию, чтобы начать там новую жизнь.

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