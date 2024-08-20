Миглане о трудностях из-за переезда в Ирландию и отношениях с отцом своего ребенка

В начале года Адриана не стала молчать и оправдывать бывшего мужа и отца своего ребенка, а публично все рассказала. Она призналась, что заботится об общем сыне одна. Отношения между экс-супругами какое-то время были натянутыми, но, как оказалось, все изменилось.

"Отношения с отцом Хьюго значительно улучшились, я не знаю, что произошло на самом деле. Он очень вовлечен в жизнь Хьюго во всех отношениях, очень старается, и это все, чего я могу желать как мать", - делится радостью Адриана.

Напомним, в конце 2022 года Миглане сообщила в соцсетях о разводе с отцом ее ребенка Кришьянисом Сондорсом. Хотя изначально в качестве одной из причин развода назывались разные взгляды на жизнь, позже выяснилось, что он ей изменил.

В завершение разговора Адриана заявила, что планирует остаться в Ирландии. "Конечно, я никогда не могу знать, как сложится жизнь, но мой план состоит в том, чтобы мы остались здесь навсегда. Мы делаем все, чтобы остаться здесь. Но я не могу исключать, что что-то изменится, жизнь есть жизнь. Как вы знаете, жизнь способна действительно удивлять. Я всегда буду любить свой дом, я все равно захочу там побывать. Я не могу этого изменить, и я не выбирала, где родиться. Иногда жизненные обстоятельства такие, что лучше уехать", - подытоживает певица.

Последние годы были не самыми легкими для Адрианы Миглане. Она вышла замуж и развелась в 2022 году. В том же году она потеряла будущего ребенка. Когда казалось, что все постепенно стабилизируется, начались следующие взлеты и падения. Не обошлась она и без публичных оскорблений в течение последних шести месяцев. Адриана не считает, что совершенно не виновата, но все, что произошло за последние годы, заставило ее принять важное решение - покинуть родину и отправиться в Ирландию, чтобы начать там новую жизнь.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!