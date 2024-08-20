Миглане о трудностях из-за переезда в Ирландию и отношениях с отцом своего ребенка

Певица и инфлюенсер Адриана Миглане более месяца назад публично заявила, что решила покинуть родину. Ну, она называет Ирландию своим домом. Миглане рассказала TVNET+, как прошел переезд, как ее сын адаптировался к новой среде и каковы планы на будущее.
В июле этого года Адриана сообщила, что покидает родину. Своим новым домом она выбрала Ирландию. Первоначально она поехала в Ирландию одна, без сына, чтобы обосноваться, потому что, как она призналась в беседе, планирует жить в Ирландии долгое время.
На вопрос, как они поживают, Миглане отвечает: "У нас все очень хорошо. Мы уже полностью обустроились. Дом меблирован, ремонт закончен. Наконец-то. Я очень счастлива".
Повседневная жизнь обоих активна. Сын Хьюго каждый день ездит с Адрианой на работу: "Поскольку люди здесь совершенно другие, ему очень интересно. Он под присмотром и занят".
Очень скоро сынок пойдет в школу, а пока Адриана хочет, чтобы он познал окружающую среду и привык к ней. "Мы созреваем на этот шаг медленно, потому что для него это тоже огромная перемена. Я хочу, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Он освоил английский, конечно, мы все еще учимся, но он уже говорит очень хорошо".
Как сын воспринял перемены? "Первые несколько дней он спрашивал, почему мы в Ирландии, что мы здесь делаем и почему переехали. Он был в восторге от полета на самолете, но больше всего спрашивал о моей маме. И я уже знала, что так будет, потому что они проводили много времени вместе".