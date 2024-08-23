Премьер-министр Индии едет в Киев после визита в Москву. Явные и тайные цели Моди

Но маловероятно, что он привезет в Киев какой-либо мирный план.

«Действительно ли Индия готова к такой роли, и позволяют ли условия? Сама Индия не любит, когда другие страны пытаются быть посредниками в важных для нее вопросах, и прежде всего — в вопросе Кашмира. Я не думаю, что Моди готов официально предложить свои услуги медиатора, только если Россия и Украина сами этого захотят. Но в данный момент я не думаю, что они этого хотят», — говорит Кугельман.

Визит Моди в Украину пройдет на фоне контрнаступления ВСУ в Курской области России Фото: Getty Images

Украина, тем не менее, положительно воспримет визит Моди и будет рассматривать его как возможность взаимодействовать с близким союзником Москвы, чего с начала войны у нее почти не бывало.

Однако Зеленский вряд ли воздержится от критики в адрес Путина перед премьер-министром Индии. Но Моди не привыкать к этому, он много раз оказывался в подобной ситуации в других западных столицах.

Москва вряд ли как-то отреагирует на этот визит, поскольку она тоже вынуждена принимать правила игры в отношении многостороннего подхода Дели к геополитике.

Но помимо очередной демонстрации своей политики неприсоединения к альянсам, Дели преследует и более серьезные цели в рамках этого визита.

В последнее десятилетие Индия наращивала взаимодействие с Европой, особенно с менее развитыми регионами Центральной и Восточной Европы.