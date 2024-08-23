В этом году телефонные мошенники украли более 5 млн евро. Правоохранители раскрывают методы преступников

В период с 1 января по 9 августа этого года в Госполицию поступила информация от потерпевших, которых телефонные мошенники суммарно обманули на около 5,43 млн евро.

Примечательно, что если раньше мошенники чаще требовали установить программы AnyDesk, TeamViewer и Skype с целью подключения к компьютерам пострадавших, то сейчас пострадавших чаще просят скачать AeroAdmin и HopToDesk.

По-прежнему актуальны мошеннические звонки от имени сотрудников банков и Госполиции. Мошенники, как правило, утверждают, что у перезвонивших граждан возникли проблемы с банковским счетом, и их нужно срочно устранить. Мошенники торопят жертв и призывают действовать быстро.

Мошенники предлагают "помощь" и призывают установить программное обеспечение удаленного доступа. Такая программа позволяет получать доступ к компьютеру и управлять им с другого устройства через интернет.

Она обеспечивает такие функции, как совместный доступ к экрану, передача файлов и дистанционное управление ими, что делает ее полезной для выполнения таких задач, как удаленная техническая поддержка и доступ к файлам или программному обеспечению из другого места.

Преступники, в свою очередь, могут использовать программу для получения несанкционированного доступа к компьютерам для совершения мошенничества, например, доступа к банковским счетам, кражи персональной информации или фишинга.

Управление Госполиции по борьбе с киберпреступлениями напоминает, что сотрудники полиции никогда не просят реквизиты доступа к банковским счетам, никогда не просят подтвердить исходящие платежи, а также установить ПО удаленного доступа! Правоохранители призывают быть внимательными и предупреждать и пожилых сограждан о подобных мошенничествах

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