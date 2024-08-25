Днем в субботу, 24 августа, около 15:43, на 43-м километре шоссе Валга-Уулу в волости Тырва в Эстонии произошла серьезная авария, в результате которой автобус с латвийскими номерами съехал с дороги, сообщает Rus.Postimees.
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Фото, видео ⟩ В Эстонии перевернулся латвийский автобус с пассажирами
По предварительным данным, туристический автобус MAN, которым управлял 62-летний мужчина, ехал по шоссе Валга - Уулу в направлении Таагепера, когда 72-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo начал обгон автобуса.
Во время обгона он задел автобус сбоку, сообщила пресс-секретарь полиции Леэни Алмосен. Чтобы избежать более серьезных последствий, автобус свернул направо с дороги и опрокинулся на бок.