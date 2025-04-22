VDD просит начать уголовное преследование за прославление военных преступлений России

VDD возбудила уголовное дело 14 января этого года после получения информации о том, что мужчина переслал нескольким людям видеоролик, на котором запечатлено убийство украинского военнопленного.

Пересланное видео сопровождалось комментарием, оправдывающим и восхваляющим это преступление. В отношении этого человека возбуждено уголовное дело за публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений.

В свою очередь, 5 февраля в ходе обыска на объекте, связанном с подозреваемым, сотрудники VDD обнаружили и изъяли взрывное устройство.

В качестве меры безопасности к подозреваемому применен арест.