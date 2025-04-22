VDD просит начать уголовное преследование за прославление военных преступлений России

16 апреля Служба государственной безопасности (VDD) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование лица за прославление преступлений российских вооруженных сил против военнопленных, а также за хранение взрывчатых веществ, сообщили агентству LETA в службе.
VDD возбудила уголовное дело 14 января этого года после получения информации о том, что мужчина переслал нескольким людям видеоролик, на котором запечатлено убийство украинского военнопленного.
Пересланное видео сопровождалось комментарием, оправдывающим и восхваляющим это преступление. В отношении этого человека возбуждено уголовное дело за публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений.
В свою очередь, 5 февраля в ходе обыска на объекте, связанном с подозреваемым, сотрудники VDD обнаружили и изъяли взрывное устройство.
В качестве меры безопасности к подозреваемому применен арест.
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