Фото Ватикан опубликовал первые посмертные фотографии папы римского Франциска

Фотографии были сделаны в понедельник, 21 апреля, во время церемонии объявления о смерти папы в часовне Casa Santa Marta - пристройке к собору Святого Петра в Ватикане, которая служила резиденцией понтифика.

На фотографиях папа римский одет в красную мантию, а на голове у него белый головной убор, называемый митрой. В руках у него четки.

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Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Согласно свидетельству о смерти, опубликованному в понедельник ватиканским врачом Андреа Аранджиелли, папа умер от инсульта и сердечной недостаточности. Незадолго до смерти папа римский Франциск заболел тяжелой пневмонией, из-за чего провел в больнице полтора месяца.

Как сообщила Русская служба ВВС со ссылкой на Reuters и заявление Ватикана, похороны папы римского состоятся в субботу, 26 апреля.

Тело папы римского Франциска выставят в соборе Святого Петра, чтобы скорбящие могли отдать ему дань уважения, в среду, 23 апреля.

В своем завещании папа Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были больше похожи на похороны обычного христианина. Его тело выставят в соборе Святого Петра не на катафалке вне гроба, а в гробу со снятой крышкой.

Понтифик также отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба и от традиции класть в гроб отчеканенные во время его понтификата монеты и краткое описание деяний. Он выбрал простой деревянный гроб, обитый цинком, и попросил похоронить его не в соборе Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.