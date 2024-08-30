Четыре энергоблока украинских АЭС обесточены после ударов России

"Россия несет ядерную угрозу миру. Их удары по энергетике — это больше, чем террор гражданских. Это сознательное решение режима Путина угрожать миру ядерной катастрофой", - издание The Moscow Times приводит слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

После массированного российского обстрела Украины в понедельник, 26 августа, были остановлены 1-й,и 4-й реакторы Ровенской атомной электростанции (АЭС), а а также 3-й энергоблок Южно-Украинской АЭС, расположенной в одноименном городе Николаевской области.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру страны, намереваясь нарушить работу атомных электростанций, которые обеспечивают большую часть украинской электроэнергии", - говорится в письме, которое власти Украины направили в МАГАТЭ.

Многие угольные, газовые электростанции и гидроэлектростанции уже были разрушены или повреждены российскими авиаударами.

Атак на атомные электростанции, контролируемые Украиной, не было, но на них влияют колебания в энергосистеме.

Крупнейшая атомная электростанция Украины - Запорожская АЭС - оккупирована российскими войсками, и ее работа приостановлена.

МАГАТЭ призвало обе стороны не ставить под угрозу безопасность ядерных объектов.

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