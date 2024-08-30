Стало известно, где и когда состоится "Евровидение" в 2025 году

Одно из самых зрелищных музыкальных состязаний в следующем году будет принимать швейцарский город Базель в "Санкт-Якобс Халле". Зал рассчитан на 12 тысяч зрителей.

Также были подтверждены даты проведения: 13, 15 и 17 мая 2025 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте конкурса.

В конкурентной борьбе, которая вызвала ажиотаж в Швейцарии, был выбран преимущественно немецкоговорящий город Базель, а не Женева.

Напомним, местом проведения "Евровидения-2025" стала Швейцария, поскольку на конкурсе в этом году победил представитель именно этой страны – певец Nemo исполнил композицию The Code.

Напомним, что Латвии удалось выйти в финал впервые с 2016 года. Латвия, вопреки прогнозам букмекеров, в своем полуфинале заняла седьмое место, а в финале из 25 стран осталась на 16-м месте. В этом году конкурс принял шведский город Мальмё.

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