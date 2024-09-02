Назначен глава Госагентства цифрового развития

Новый директор VDAA начнет работу с 4 октября.

Как сообщает Госканцелярия, Лиопас имеет более чем 14-летний опыт работы на различных управленческих и юридических должностях, при этом восемь лет он занимался координацией реализации проектов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В настоящее время он является директором департамента информационных систем и технологий Судебной администрации и руководителем межведомственной рабочей группы по электронному правительству, где он координирует сотрудничество и внедрение ИКТ-решений между сектором правосудия и смежными отраслевыми учреждениями.

Новый глава VDAA заявил, что в основе стратегии цифрового развития страны он видит три основные ценности: потребности граждан и бизнеса в электронных услугах, полезную, обоснованную централизацию ресурсов государственного управления и накопление компетенций, а также способность интегрироваться в общие технические решения и требования Евросоюза, в том числе в области искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Государственное агентство регионального развития (VRAA) было реорганизовано в VDAA. Цель реорганизации - обеспечить стратегическую направленность агентства на реализацию политики цифровой трансформации в трех направлениях: предоставление удобных для населения цифровых услуг государственного управления, повышение эффективности государственного управления и устойчивое использование ИКТ.

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