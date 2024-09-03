Певица и звезда шоу Элина Глузунова (настоящее имя Элина Лейниеце) в последнее время является одной из самых обсуждаемых личностей в Латвии благодаря перипетиям ее отношений. Сейчас она присоединилась к шоу "Знаменитости. Без фильтра", где уже в первой серии выяснилось, что прошлым летом у нее был кратковременный роман с распространителем фейковых новостей Ником Эндзиньшем. В беседе с TVNET+ Элина рассказала, чем закончились ее отношения со скандальным Эндзиньшем, что происходит между ней и отцом ее детей Артемом, а также почему она снова готова показать свои будни всей Латвии.

В начале июня Элина узнала, что ее супруг и отец детей Артем задержан и вскоре после этого взят под стражу. Это было тревожное и эмоциональное время.

За это время Элина дала понять в своих социальных сетях, что в ее жизнь вошел некий человек. Кто это был, она тогда не раскрыла, но было четко понятно, что она говорила не об Артеме, поскольку он в это время находился в изоляторе. Однако вскоре Элина опубликовала фотографию с отцом своих детей Артемом, на которой видно, что его освободили и они снова вместе. Это вызвало вопросы и дискуссии.

А через месяц стало известно, что Глузунова станет звездой шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra), где снова позволит наблюдать за сложностями своей жизни.

Элина и ранее участвовала в этом шоу, а также в программе "Семья в банке" (Ģimene burkā). Ярче всего запомнилось последнее шоу, уход из которого был внезапным. Они с партнером не раз там скандалили перед камерами.

Создатели "Семьи в банке" тогда раскрыли несколько неприятных моментов о том, что случилось между парой, упоминая эмоциональное и физическое насилие. А сейчас Глузунова снова готова показать свою жизнь всей Латвии. Откуда такое решение?

Создатели "Семьи в банке" тогда раскрыли несколько неприятных моментов о том, что случилось между парой, упоминая эмоциональное и физическое насилие. А сейчас Глузунова снова готова показать свою жизнь всей Латвии. Откуда такое решение?