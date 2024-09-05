Действительно ли сырочки Kārums и Pilos - "близнецы"? Комментарий эксперта

Тема подорожавших творожных сырочков Kārums взволновала наших читателей. Многие написали в комментариях, мол, зачем платить 0,52 евро за Kārums, когда в Lidl есть Pilos от того же самого Rīgas piena kombināts, которые значительно дешевле. Действительно ли это одни и те же сырочки, просто под разными брендами? О нюансах "частных торговых марок" и ценовой кухне TVNET+ побеседовал с литовским экспертом по розничной торговле, соучредителем Pricer.LT Петрасом Чепкаускасом.