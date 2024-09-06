Россия нанесла ракетный удар по Павлограду. Один человек погиб, десятки ранены

Пять баллистических ракет "Искандер" были выпущены с территории России по Павлограду Днепропетровской области Украины, сообщают ВВС Украины.

Ракетные удары стали причиной нескольких пожаров в городе, в том числе в многоэтажном жилом доме.

"Поврежден пятиэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров и спасли из огня пять человек", - сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На снимках, опубликованных МВД Украины, видно сильно поврежденное здание, из которого идет дым. Перед зданием поваленные деревья.

Напомним, что в результате обстрела Львова в среду, 4 сентября, погибли семь человек, а в результате ракетного обстрела Полтавы во вторник, 3 сентября, погибли 55 человек.

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