Украинские войска уже месяц удерживают часть Курской области. Что дальше?

Что будет в Курской области дальше

В последние недели темпы украинского продвижения в Курской области существенно снизились. И причины не только в переброшенных на это направление российских резервах численностью около 30 тыс. бойцов.

Снижение темпов связано с тем, что ВСУ достигли «оперативной глубины» своего наступления и должны взять паузу, чтобы подтянуть логистику, поясняет подполковник запаса Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

«Украинские силы сейчас достигли оперативной глубины, на которую планируют подобные наступления… Во время оперативной паузы делается оценка, останавливаться ли на этом рубеже или развивать наступление дальше после подтягивания логистики и резервов».

В качестве примера он приводит контрнаступление ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года, когда после прорыва на 35-40 км украинские войска остановили свое движение.

Такая пауза необходима стороне, не имеющей мощных подготовленных резервов, способных сразу продолжить движение на десятки километров.

Наступление в Курской области Фото: Reuters

В таких условиях командование должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, и закрыть фланги от контрударов противника.

Именно этим сейчас и занимаются украинские военные в Курской области, подводит итог аналитик.

Военный эксперт, отставной генерал вооруженных сил Австралии Мик Райан считает, что по состоянию на конец августа украинская операция в Курской области достигла «конечного рубежа развития успеха» (limit of exploitation).