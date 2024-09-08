В Латвию прилетел российский военный дрон, а в Риге прошло сразу несколько культурных мероприятий: "Белая ночь", концерт Моргенштерна и марш в честь Дня отца. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 8 сентября ⟩ Российский военный дрон в Резекне, марш в честь Дня отца и будущее ВСУ в России
Новости Латвии:
В субботу, 7 сентября, в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
Прилет российских дронов на территорию НАТО должен решаться коллективно, подчеркнул в сообщении президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что число подобных инцидентов на восточном фланге НАТО продолжает расти, и решать их нужно коллективно.
На 2-м этаже 25-го корпуса Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня вечером в субботу, 7 сентября, возникла чрезвычайная ситуация: персонал больницы заметил тление, поэтому пришлось эвакуировать пациентов, сообщила агентству LЕТА представитель больницы Винета Клявиня.
Ежегодный марш в честь Дня отца, сопровождаемый лозунгом "Горжусь тем, что я отец!", собрал в воскресенье, 8 сентября, в Риге несколько сотен человек, сообщает агентство LETA.
В субботу, 7 сентября, культурные пространства Риги озарились красками форума современной культуры "Белая ночь". Местами самовыражения музыкантов и художников стали общественные составляющие города, например, трамвай.
В субботу, 7 сентября, в Балвском крае в результате ДТП, в котором перевернулся автомобиль погибли два человека, сообщили агентству LETA в Госполиции.
За рубежом:
Быстро прогрессирующее вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область России произвело позитивное впечатление на союзников Киева, полностью отрицая мысль о том, что боевой дух Украины начинает иссякать. Однако некоторые эксперты и союзники опасаются, что, если оккупанты в Украине начнут широкомасштабную контратаку, Киеву, возможно, придется покинуть все захваченные территории в России, передает украинское информагентство УНИАН.
Смена названия Таллиннского русского музея связана "с приведением в соответствие названия и содержания музея", сообщает сайт этого культурного учреждения эстонской столицы. Отныне музей на улице Пикк называется - Музей народов Таллинна. Впрочем, старое название еще можно найти и на сайте музея, и в его социальных сетях, сообщает портал Rus.Postimees.
Телеведущий Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Об этом творческое объединение АМиК сообщило на сайте КВН и в своих официальных социальных сетях.
Избыточные производственные мощности Китая вызывают обеспокоенность во всем мире. Причина очевидна: на долю Китая приходится почти треть мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности и пятая часть мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Однако есть веские основания полагать, что спад в производственном секторе Китая неизбежен.
В деревне Уулу в эстонском уезде Пярнумаа в середине августа в объектив видеокамеры попал волк, несущий добычу. Судя по всему, незадолго до этого хищник задрал дикого козленка, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
С 1 июля вступили в силу изменения, которые предусматривают, что с июля управляющие пенсионными средствами наконец смогут консультировать своих клиентов о том, выбрали ли люди инвестиционный план, соответствующий их возрасту. Более 60% людей в настоящее время имеют пенсионные планы, не соответствующие их возрасту, и им об этом просто никто не говорит. Подробнее об этих изменениях TVNET+ рассказала член правления SEB Life and Pension Baltic SE Кристине Ломановска.
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Каждое воскресенье портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" публикует одни из самых обсуждаемых новостей о звездах, которые всплывают в желтой прессе. На этот раз появились слухи о том, что Алла Пугачева переехала жить в Латвию и наконец-то подтвердился развод латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой.
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