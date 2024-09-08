Интересное чтиво:

С 1 июля вступили в силу изменения, которые предусматривают, что с июля управляющие пенсионными средствами наконец смогут консультировать своих клиентов о том, выбрали ли люди инвестиционный план, соответствующий их возрасту. Более 60% людей в настоящее время имеют пенсионные планы, не соответствующие их возрасту, и им об этом просто никто не говорит. Подробнее об этих изменениях TVNET+ рассказала член правления SEB Life and Pension Baltic SE Кристине Ломановска.

Прошло 36 лет, и в кинотеатры мира вернулся Битлджус - знаменитый трикстер авторства легендарного Тима Бертона прямиком из 1988 года. Удалось ли обновить культовую страшилку или новый фильм - очередной провал Бертона, разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

7 сентября на концертной площадке Wondersala с большим сольным концертом выступил рэпер Моргенштерн. О том, кто посетил шоу и как оно прошло - смотрите в нашей галерее!

В Эстонии появилась группа молодых людей, которые взялись за поимку педофилов и их разоблачение. В ситуации разбиралась репортер Kuuuurija Кетлин Крузе, сообщает Rus.Postimees.

До завершения специальной электоральной операции на частично занятых украинской армией приграничных территориях России остались считанные дни. "Рисовать" выборы Кремлю не впервой, констатирует Иван Преображенский.